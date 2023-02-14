Генштаб: ВСУ отбили вражеские атаки возле 12 населенных пунктов

Согласно сводке Генерального штаба ВСУ, в течение 13 февраля Силы обороны Украины отбили атаки противника в районах 12 населенных пунктах.

"За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 32 авиационных удара. Осуществил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Противник несет значительные потери. Вооруженные Силы Украины принимают дополнительные меры для усиления обороны.

За минувшие сутки наши подразделения отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Невское, Кременная, Кузьмино, Шипиловка и Белогоровка – Луганской и Федоровка, Парасковиевка, Бахмут, Водяное, Марьинка и Победа в Донецкой области" , - говорится в сообщении.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На полигонах Республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки российских войск. За прошедшие сутки вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Янжуловка Черниговской области; Толстодубово, Волковка, Белокопытово, Волфино и Басовка Сумской области и Ветеринарное, Красное, Волчанск и Двуречанское на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии районы населенных пунктов Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Синьковка, Купянск, Степная, Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое, Песчаное, Вишневое и Чернещина Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Невское, Диброва и Белогоровка на Луганщине и Ивановка, Спирное и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Белогоровка, Веселое, Васюковка, Зализнянское, Бахмут, Александро-Шультино, Озаряновка, Дилиевка и Майорск в Донецкой области.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы населенных пунктов, расположенных неподалеку с линией соприкосновения. Среди них – Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому воздействию подверглись Времовка и Новополь в Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Староукраинка, Гуляйпольское, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское Запорожской области и Ильинка и Никополь – Днепропетровской.

На Херсонском направлении противник в очередной раз обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии гражданские объекты Херсона, а также Антоновку Херсонской области.

В Генштабе сообщили, что из-за отсутствия металлических жетонов с личным номером, по которому можно идентифицировать тело погибшего военнослужащего, личный состав подразделений 20-й армии, действующих в Луганской области, руководство обязало носить в нагрудном кармане гильзу с клочком бумаги в ней. На этом клочке каждый российский оккупант должен указать информацию о себе, личный номер и тому подобное.

Отмечается, что в Москве началась агитационная работа по мобилизации ученых. В частности, с персоналом научно-исследовательского института "Полюс", который является ведущим научным центром России в области лазерных технологий, проведена разъяснительная работа о социальных гарантиях и льготах мобилизованных лиц.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Наши защитники сбили два вражеских самолета – Су-24М и Су-25.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 7 районов сосредоточения живой силы, 2 станции РЭБ, а также склад боеприпасов российских оккупантов.