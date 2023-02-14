Генштаб: ВСУ уже уничтожили более 139 тысяч захватчиков

Согласно данным Генерального штаба﻿ ВСУ, Россия в войне против Украины потеряла более 139 тысяч военных, 3 286 танков, 6,5 тысячи ББМ, 2 299 артиллерийских систем и 2 011 беспилотников.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.02.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 139 080 (+740) человек ликвидировано,

танков – 3 286 (+3) ед,

боевых бронированных машин – 6 500 (+8) ед,

артиллерийских систем – 2 299 (+9) ед,

РСЗО – 466 (+1) ед,

средств ПВО – 234 (+0) ед,

самолетов – 298 (+2) ед,

вертолетов – 286 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 011 (+4) ед,

крылатых ракет – 857 (+0) ед,

кораблей/катеров – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 155 (+5) ед,

специальной техники – 218 (+1) ед.

Данные уточняются.