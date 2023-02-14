Резников сообщил, кого уволят и назначат в Минобороны

Министр обороны Алексей Резников хочет уволить﻿ с должности своих заместителей Ивана Руснака и Олега Гайдука и назначить на должность первого заместителя министра Александра Павлюка, на должность заместителя по вопросам цифрового развития - волонтера Виталия Дейнегу, на должность заместителя по вопросам евроинтеграции - экс-посла Андрея Шевченко.

"Что касается тех, кто занимал должности заместителей. Первый заместитель министра обороны генерал-полковник Иван Руснак и заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Олег Гайдук.

Они остаются в команде Министерства и будут привлечены к работе в качестве советников министра" , - сообщил министр.

Резников сообщил, что уже подал кандидатов на должности на согласование президенту, после этого должно состояться утверждение правительством.

По словам министра, это не последние шаги по перезагрузке Минобороны.

Он добавил, что очередные изменения для усиления команды будут представлены через несколько дней.

Сейчас министр в Германии на очередной встрече союзников Украины в формате "Рамштайн".

По его словам, чтобы усилить работу МОУ он пригласил туда новых людей.

"На должность первого заместителя министра подана кандидатура героя Украины, генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

Генерал Павлюк в совершенстве знает проблематику современной войны и потребности нашей армии, имеет необходимые лидерские и управленческие качества. Будет еще больше синергии во взаимодействии с Генеральным штабом" , - заявил министр.

"Сектор цифрового развития является одним из направлений, где Украина способна на прорыв и может создавать новые стандарты для мира.

Пригласил на должность заместителя министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации известного волонтера с бэкграундом в сфере ИТ, а в последнее время журналиста-документалиста Виталия Дейнегу" , - продолжил Резников.

"Коммуникации с международными партнерами, законодателями и украинским обществом, внедрение в секторе обороны новых стандартов является одним из приоритетных направлений.

Пригласил на должность заместителя министра по вопросам европейской интеграции известного медийщика Андрея Шевченко, который одновременно имеет успешный опыт работы в парламенте, а также в должности посла Украины в Канаде" , - подытожил глава Минобороны.

Виталий Дейнега - волонтер, общественный деятель, основатель благотворительного фонда "Вернись живым".

Андрей Шевченко - народный депутат V, VI и VII созывов, экс-посол в Канаде.

Первый заместитель министра, заместители министра назначаются на должности и освобождаются от должностей Кабинетом министров по представлению премьер-министра согласно предложениям соответствующего министра.