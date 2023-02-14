В Турции на сборах подрались украинские и российские футболисты

В турецком отеле "Royal Seginus" между игроками украинского футбольного клуба "Минай" из премьер-лиги и российского "Шинника", которые приехали на сборы, произошла драка, конфликт вызвало замечание россиянину относительно некорректного поведения по отношению к персоналу, сообщает Украинская правда.

"Бытовая ситуация привела к конфликту. Один из украинских футболистов сделал замечание россиянину, который некорректно вел себя по отношению к персоналу отеля. Россиянин был выпивший и откровенно хамил. Россиянин не стал извиняться и его просто прибил футболист "Миная".

Затем оркостанец привел одноклубников разбираться к представителям Миная. И этот разговор опять же привел к драке. Победа Миная! Драка происходила под музыку "Поможем ВСУ!" Утром в отеле на лице россиян видны следы вчерашнего боя" , - сообщил футбольный журналист Роман Бебех.

Однако СМИ утверждают, что столкновение могло возникнуть из-за того, что украинцы якобы требовали от начальника ярославского "Шинника" спеть украинский гимн.

Тот предложил украинцам выйти на улицу и "разобраться", однако в конфликт вмешались сотрудники отеля, и его удалось погасить.

Генеральный директор "Шинника" Сергей Кулаков пожаловался, что руководство отеля поселило вместе украинцев и россиян.

"В клубе (ФК "Шинник" - ред.) не знали, что украинская команда будет проживать в отеле. Мы бронировали отель еще в ноябре, у нас была позиция, чтобы в отеле не проживали украинские футболисты, чтобы избежать конфликтов. На тот момент никого там не было. Почему в отеле появилась украинская команда - вопрос к отелю" , - сказал Кулаков.

Закарпатский футбольный клуб "Минай" изложил официальную позицию относительно столкновения с российской командой "Шинник" в турецком отеле "Royal Seginus", драка подтвердила, что "россияне свои бросают".

"Вчера, 13 февраля, в турецком отеле Royal Sigunas произошла драка с участием ФК "Минай" и представителей страны 404 - ярославского "Шинника". Причиной столкновения стало позорное поведение футболистов российской команды в отношении работницы отеля и провокационные выкрики в сторону закарпатцев" , - заявили в клубе.

По данным Бебеха, российские футболисты намерены съехать из этого отеля.