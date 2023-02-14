Молдова закрыла свое воздушное пространство
Молдова временно закрыла свое воздушное пространство из соображений безопасности. Об этом, со ссылкой на местные СМИ, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.
"Уважаемые пассажиры, на данный момент воздушное пространство Республики Молдова закрыты, ждем возобновления рейсов", - сообщили в компании Air Moldova.
В связи с этим будут внесены изменения в сегодняшнее расписание.
Согласно последним данным, запрет продлится до 16:00.
Пассажиров просят сохранять спокойствие и следить за информационными панелями аэропорта онлайн.
Тем временем в сети сообщают, что причиной запрета стал российский разведывательный дрон, залетевший в воздушное пространство Молдовы. Официального подтверждения этого пока нет.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разведка перехватила план РФ по дестабилизации политической ситуации в Молдове.
Президент Молдовы Майя Санду рассказала, что Россия хочет с помощью людей с военной подготовкой и оппозиционных протестов дестабилизировать ситуацию и сменить власть в Молдове.