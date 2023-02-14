Рада предлагает отменить 8 марта и 9 мая
На рассмотрение Верховной Рады подали законопроект №9009, который предлагает отменить 8 марта, 1 мая и 9 мая, а вместо них учредить три новых праздника.
В документе предлагается отменить такие государственные выходные:
- 8 марта – так называемый "Международный женский день",
- 1 мая – так называемый "День труда",
- 9 мая – день Победы.
Авторы законопроекта отмечают, что окончание Второй мировой войны на европейском фронте в мире отмечается 8 мая, и что это траурный день памяти десятков миллионов погибших.
Они предлагают в Украине отменить выходной 9 мая, а взамен оставить только "День памяти и примирения" 8 мая, без выходного дня.
В то же время парламентарии хотят ввести в календарь новые праздники, которые "уже апробированы обществом и десятилетиями отмечаются украинскими сообществами на родине и за рубежом".
В частности, сделать праздничными и нерабочими днями народные депутаты предлагают:
- 25 февраля "День украинской женщины" (дата рождения известной украинской писательницы и общественного деятеля – Леси Украинки),
- 9 марта – день рождения Великого Кобзаря Тараса Шевченко,
- второе воскресенье мая – "День матери".
Также праздничными и нерабочими хотят оставить:
- 1 января – Новый год,
- 7 января и 25 декабря – Рождество Христово,
- 28 июня – День Конституции Украины,
- 28 июля – День Украинской Государственности,
- 24 августа – День независимости Украины,
- 14 октября – День защитника Украины
Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является установление украинских праздников и "устранение наследия колониального прошлого".