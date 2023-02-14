На юге-западе Румынии произошло очередное сильное землетрясение

На юге-западе Румынии во вторник, 14 февраля, произошло новое землетрясение. Сила подземных толчков составила 5,6 баллов, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение Европейско-средиземноморского сейсмологического института в Twitter.

Эпицентр землетрясения находился в 9 км к северо-западу от города Тыргу-Жиу, который расположен на юго-западе страны в провинции Валахия.

Сообщается, что толчки чувствовались в соседних странах. Не исключено, что их могли ощущать и в западных областях Украины.

#Earthquake 9 km NW of Târgu Jiu (#Romania) 12 min ago (local time 15:16:51). Updated map - Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience:https://t.co/LBaVNedOuHhttps://t.co/tF665i6QJZ pic.twitter.com/d10M9Oi8f0 — EMSC (@LastQuake) February 14, 2023

Напомним, вчера на юго-западе Румынии также зафиксировали землетрясение, магнитуда которого составила 5,3 балла. Толчки ощущались в соседних Сербии, Болгарии, Хорватии, Боснии и Герцеговине.

Как известно, в результате ряда землетрясений, которые произошли 6 февраля в Турции, погибли более 31 тысячи человек.