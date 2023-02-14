На юге-западе Румынии произошло очередное сильное землетрясение
На юге-западе Румынии во вторник, 14 февраля, произошло новое землетрясение. Сила подземных толчков составила 5,6 баллов, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит сообщение Европейско-средиземноморского сейсмологического института в Twitter.
Эпицентр землетрясения находился в 9 км к северо-западу от города Тыргу-Жиу, который расположен на юго-западе страны в провинции Валахия.
Сообщается, что толчки чувствовались в соседних странах. Не исключено, что их могли ощущать и в западных областях Украины.
Напомним, вчера на юго-западе Румынии также зафиксировали землетрясение, магнитуда которого составила 5,3 балла. Толчки ощущались в соседних Сербии, Болгарии, Хорватии, Боснии и Герцеговине.
Как известно, в результате ряда землетрясений, которые произошли 6 февраля в Турции, погибли более 31 тысячи человек.