Кабмин назначил новых заместителей министров обороны и внутренних дел

Кабинет министров во вторник, 14 февраля, назначил ряд заместителей в Министерство обороны и Министерство внутренних дел Украины, сообщает Новое время.

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По словам Мельничука, были назначены:

Александр Павлюк (командующий группировкой Сил и средств обороны Киева) — первым заместителем министра обороны;

Богдан Драпьятый — заместителем главы МВД;

Катерина Павличенко — заместительницей главы МВД;

Алексей Сергеев — заместителем главы МВД;

Василий Тетеря — заместителем главы МВД;

Инна Ящук — госсекретарем МВД.

Также Кабмин уволил:

первого замминистра обороны Ивана Руснака;

замминистра обороны по вопросам цифровизации Олега Гайдука;

замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Котия.

Министр обороны Алексей Резников ранее пригласил на должности своих заместителей основателя фонда Повернись живим Виталия Дейнегу, экс-посла в Канаде Андрея Шевченко и командующего группировкой Сил и средств обороны Киева Александра Павлюка. Он подал кандидатов на должности для согласования президенту Украины.

Слухи о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова появились на фоне коррупционного скандала в Минобороны относительно закупок продуктов для ВСУ по завышенным ценам и подозрений нескольким топ-чиновникам министерства в хищении средств.

5 февраля появилась информация, что Резникова планируют перевести в Минстратегпром (вместо Павла Рябкина), а на его место назначат главу ГУР МО Кирилла Буданова. Сам Резников говорил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.

На следующий день глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Резников пока остается на своем посту. 7 февраля на фоне слухов об отставке министр поблагодарил за конструктивную критику и заявил о продолжении укрепления обороны. Он анонсировал перезагрузку антикоррупционного управления Минобороны.