Кабмин назначил новых заместителей министров обороны и внутренних дел
Кабинет министров во вторник, 14 февраля, назначил ряд заместителей в Министерство обороны и Министерство внутренних дел Украины, сообщает Новое время.
Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
По словам Мельничука, были назначены:
- Александр Павлюк (командующий группировкой Сил и средств обороны Киева) — первым заместителем министра обороны;
- Богдан Драпьятый — заместителем главы МВД;
- Катерина Павличенко — заместительницей главы МВД;
- Алексей Сергеев — заместителем главы МВД;
- Василий Тетеря — заместителем главы МВД;
- Инна Ящук — госсекретарем МВД.
Также Кабмин уволил:
- первого замминистра обороны Ивана Руснака;
- замминистра обороны по вопросам цифровизации Олега Гайдука;
- замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Котия.
Министр обороны Алексей Резников ранее пригласил на должности своих заместителей основателя фонда Повернись живим Виталия Дейнегу, экс-посла в Канаде Андрея Шевченко и командующего группировкой Сил и средств обороны Киева Александра Павлюка. Он подал кандидатов на должности для согласования президенту Украины.
Слухи о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова появились на фоне коррупционного скандала в Минобороны относительно закупок продуктов для ВСУ по завышенным ценам и подозрений нескольким топ-чиновникам министерства в хищении средств.
5 февраля появилась информация, что Резникова планируют перевести в Минстратегпром (вместо Павла Рябкина), а на его место назначат главу ГУР МО Кирилла Буданова. Сам Резников говорил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.
На следующий день глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Резников пока остается на своем посту. 7 февраля на фоне слухов об отставке министр поблагодарил за конструктивную критику и заявил о продолжении укрепления обороны. Он анонсировал перезагрузку антикоррупционного управления Минобороны.