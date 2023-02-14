Bloomberg: НАТО разрабатывает инструкции на случай участия в конфликте

Страны НАТО разрабатывают инструкции на случай участия государств Альянса в конфликте высокой интенсивности в случае применения статьи 5 о взаимной защите или на случай военных действий за рамками этой статьи, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.

Согласно публикации, министры обороны стран НАТО на заседании в Брюсселе на этой неделе подпишут новые политические руководящие принципы, в которых будут изложены инвестиционные требования к подготовке членов Альянса к любой потенциальной будущей военной деятельности.

По словам источников, знакомых с этим вопросом, в секретном документе будут спланированы пути для одновременного участия государств НАТО в конфликте высокой интенсивности, так называемом конфликте по статье 5, в котором союзникам придется защищать друг друга, а также на случай военных событий за пределами действия статьи 5.

Статья 5 - это положение НАТО о взаимной обороне, предусматривающее защиту всеми союзниками одного государства-члена, если оно подверглось нападению.

По словам высокопоставленного чиновника НАТО, членам Альянса будет предложено переориентировать инвестиции на силы и средства, необходимые для коллективной обороны, такие как более тяжелые войска, а также более мощная противовоздушная и противоракетная оборона.

В документе также будет отмечена необходимость увеличения инвестиций в цифровую модернизацию и необходимость комплексного использования данных, полученных от вооруженных сил.

После принятия руководящих принципов военное командование НАТО в течение следующих месяцев детально разработает требования для каждого члена Альянса.

Напомним, министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что западные союзники Украины должны в 2023 году в целом предоставить 100 миллиардов евро военной и сопутствующей помощи.

Ранее генеральный секретарь НАТО объяснял, что в Альянсе ведется обсуждение предоставления Украине истребителей западного образца, и важной в этом плане является скорость, с которой такая помощь может предоставляться.