Глава Пентагона об истребителях для Украины: пока объявлений нет
У союзников Украины пока нет объявлений насчет возможных поставок истребителей, но работа для обеспечения всех нужд ВСУ продолжается, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит заявление главы Пентагона США Ллойда Остина в ходе брифинга.
"Вопрос самолетов. Сегодня у меня никаких объявлений нет. Мы будем дальше работать в этой группе, чтобы обеспечить все потребности Украины", - подчеркнул Остин.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что власти США допускают передачу Украине истребителей или разрешение на соответствующий реэкспорт.
Также мы писали, что министр обороны Польши Мариуш Блащак спрогнозировал положительное решение в вопросе поставок истребителей Украине.