Глава Пентагона об истребителях для Украины: пока объявлений нет

У союзников Украины пока нет объявлений насчет возможных поставок истребителей, но работа для обеспечения всех нужд ВСУ продолжается, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление главы Пентагона США Ллойда Остина в ходе брифинга.

"Вопрос самолетов. Сегодня у меня никаких объявлений нет. Мы будем дальше работать в этой группе, чтобы обеспечить все потребности Украины" , - подчеркнул Остин.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что власти США допускают передачу Украине истребителей или разрешение на соответствующий реэкспорт.

Также мы писали, что министр обороны Польши Мариуш Блащак спрогнозировал положительное решение в вопросе поставок истребителей Украине.