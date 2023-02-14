FT: Израиль впервые экспортировал нефть, добытую на своей территории
Израиль впервые отправил на экспорт нефть Karish Blend, добытую на собственном месторождении, сообщает Новое время.
Как сообщает Financial Times, первая партия сырой нефти была отгружена на танкер Селигер-Афрамакс, вместимостью около 700 000 баррелей.
Эта нефть добыта в районе газового месторождения Кариш, расположенного на морской границе Израиля и Ливана, долгое время спорной территории. Соглашение о демаркации морской границы между месторождениями Кариш и Кана на ливанской стороне после многих лет косвенных переговоров было достигнуто в октябре прошлого года при поддержке США.
Добычей занимается компания Energean, которая несколько лет назад обещала помочь Израилю присоединиться к «клубу международных экспортеров нефти».
Несмотря на то, что Кариш является, прежде всего, газовым месторождением, добыча там нефти имеет решающее значение для Energean, поскольку цена, которую компания получает за газ, добытый в Карише, ниже международных цен, ведь Израиль является относительно изолированным рынком. А вот нефть можно транспортировать в другие страны, так что Energean, как ожидается, приблизится к мировой цене.
Отсутствие внутренней добычи газа и нефти в Израиле было слабой стороной страны на протяжении большей части ее истории, ведь крупнейшие производители нефти на Ближнем Востоке отказывались ее снабжать. Но в последнее десятилетие многочисленные открытия месторождений в водах восточного Средиземноморья помогли уменьшить зависимость Израиля от импорта.
Сейчас Израиль обеспечивает себя природным газом, благодаря чему смог снизить зависимость от угля и сгладить связи со своими соседями из-за экспортных соглашений в Египет и Иорданию. Хотя стране все еще приходится импортировать большую часть своей сырой нефти.