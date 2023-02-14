Шмыгаль: Россияне хотят лишить украинцев доступа к водоснабжению

Россияне спускают воду из Каховского водохранилища с целью лишить украинцев, получающих воду из Днепра, доступа к водоснабжению, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства во вторник.

"На сегодняшний день Россия намерена сделать условия жизни в Украине невыносимыми. 14 ракетных атак на украинскую энергетику. Последняя атака на энергосистему - 10 февраля - продолжалась больше суток. Ракетами и дронами было обстреляно шесть энергообъектов и семь высоковольтных подстанций магистральных сетей" , - сказал глава Кабмина.

Энергетикам уже удалось оперативно заживить потребителей по резервным схемам, и на сегодняшний день незначительные сетевые ограничения действуют только в Одессе и близлежащих районах, а также части Херсонской и Харьковской областей.

"Но враг не останавливается. Теперь россияне пытаются лишить украинцев доступа к водоснабжению. После частичного разрушения и умышленного открытия россиянами шлюзов Каховской ГЭС мы ежедневно теряем тысячи кубометров воды. Из-за чего 70% населенных пунктов, получающих воду именно из Днепра, могут остаться без доступа к питьевой воде" , - добавил Шмыгаль.

Кроме этого, большей является атомная угроза, поскольку снижение уровня воды в хранилище может привести к ненадлежащему функционированию систем охлаждения Запорожской АЭС.