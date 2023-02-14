Генерал Милли: Россия проигрывает стратегически, оперативно и тактически

Чуть меньше года прошло с тех пор, как Москва начала свое вторжение в Украину, и Россия проигрывает стратегически, оперативно и тактически, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на брифинге в Брюсселе.

"Украина остается свободной, они остаются независимыми. НАТО и эта коалиция еще никогда не были сильнее, а Россия сейчас является глобальным изгоем. И мир продолжает вдохновляться украинской храбростью и стойкостью. Россия проиграла - они проиграли стратегически, оперативно и тактически, и они платят огромную цену на поле боя" , - сказал Милли.

"Путин думал, что сможет быстро разгромить Украину, расколоть НАТО и действовать безнаказанно. Он ошибался" , - добавил он.

Милли также назвал битву в районе Бахмута наиболее масштабной по потерям по состоянию на сейчас и прогнозирует, что украинские силы не будут отступать из города.