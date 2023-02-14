Резников: В прошлом году Украина присоединилась к НАТО де-факто

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в 2022 году Украина присоединилась к НАТО де-факто, сообщает Новое время.

На встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом он поблагодарил Альянс за предоставленную помощь Украине.

Он также напомнил, что Россия официально признана наиболее значительной и прямой угрозой странам НАТО.

Резников также добавил, что украинские военнослужащие защищают от России всю Европу, а не только свое государство.

"В прошлом году Украина присоединилась к НАТО де-факто. Делаю все, чтобы в свое время это произошло де-юре" , — написал он.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может вступить в НАТО после окончания войны с Россией.