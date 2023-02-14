Генерал Милли: Угрозы российского нападения на Киев сейчас нет
Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли утверждает, что пока американская сторона не видит признаков возможного нападения России на Киев, сообщает Европейская правда.
Об этом он сказал на пресс-конференции во вторник по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.
"Всегда есть потенциальная угроза (Киеву), угрозы с воздуха, угрозы ракетных ударов. Киев - это столица и является важной целью в этой войне. Я бы никогда не исключал способности РФ осуществить нападение на Киев. Но по состоянию на сейчас мы не наблюдаем никаких существенных указаний или предупреждений (об этом)", - сказал Милли.
С приближением годовщины полномасштабного вторжения России в Украину западные обозреватели начали предполагать, что российская сторона может прибегнуть к очередной попытке захватить Киев, которую она уже пыталась осуществить в начале 2022 года.
Также, как сообщалось, американский генерал назвал битву в районе Бахмута наиболее масштабной по потерям по состоянию на сейчас и спрогнозировал, что украинские силы не будут отступать из города.
Во вторник в Брюсселе министры обороны и представители оборонных ведомств около 50 стран собрались на встречу в формате "Рамштайн", где, как ожидалось, изложат дополнительные обязательства по предоставлению Украине боеприпасов и средств противовоздушной обороны, и эти насущные потребности преобладают над долгосрочными запросами, например истребители или быстрые поставки западных боевых танков.