Шмыгаль: ЕС и США в январе предоставили Украине более 4 млрд долларов

Украина в январе получила от международных партнеров 4,2 миллиарда долларов – средства предоставили Европейский союз и США, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в ходе заседания правительства.

В январе мы получили от Европейского Союза и США 4,2 млрд. долларов. В этом месяце планируем привлечь от Соединенных Штатов, Всемирного банка и других доноров еще более 2 млрд долларов", – отметил глава правительства.

Он объяснил, что эти средства необходимы Украине для покрытия критически важных затрат: финансирование зарплат и пенсий, образование и медицина.

"Вчера в Варшаве началась дискуссия с миссией МВФ о перспективах подготовки и пересмотра мониторинговой программы. Это путь к новому этапу сотрудничества с Фондом. Рассчитываем на прогресс в переговорном процессе" , – добавил Шмыгаль.

Напоминаем:

Миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине по подготовке к пересмотру мониторинговой программы.