Военная разведка: Путин — больной человек, которого прячут от россиян

Российского диктатора Владимира Путина, по данным украинской разведки, прячут от граждан РФ из-за его болезней, сообщает Новое время.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии 24 каналу.

"Путин — нездоровый человек ни психологически, ни физически. Как и весь российский режим и российское общество. Но именно на этом образе и на этом лице сейчас держится современная Россия. Поэтому так его оберегают, прячут и делают его недоступным прежде всего для россиян. Украинцам он точно не нужен" , — подчеркнул Юсов.

Спикер добавил, что диктатора действительно прячут от людей, и для того, чтобы убедиться в этом, не нужно использовать разведданные.

"Достаточно увидеть забавные длинные столы, за которыми он сидит, или одинокого диктатора в церкви по праздникам, постановочные массовки вокруг него" , — напомнили в ГУР.

В мае глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что Путин болен раком, а также имеет еще несколько тяжелых болезней. Однако, по его словам, «надеяться на то, что Путин завтра умрет, не стоит».

В конце апреля The Sun опубликовал статью о том, что Путин болен раком и в ближайшее время его ждет операция. А в мае издание New Lines Magazine получило запись близкого к Кремлю олигарха, который говорит, что Путин болен раком крови.