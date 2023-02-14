В Молдове объяснили, зачем закрывали воздушное пространство

Молдова закрывала свое воздушное пространство в связи с появлением в нем неопознанного объекта, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщили в Органе гражданской авиации со ссылкой на NewsMaker.

"Примерно в 12:30 министерство обороны получило информацию о том, что в воздушном пространстве Молдовы в районе Сорок зафиксировали небольшой неопознанный объект, похожий на метеорологический шар. Учитывая погодные условия, из-за которых невозможно было наблюдать и идентифицировать объект и траекторию его полета, в целях обеспечения безопасности граждан межведомственная комиссия по управлению воздушным пространством в 13:24 приняла решение о временном закрытии воздушного пространства" , — заявили в Органе гражданской авиации.

Как уточнили в ведомстве, проверив информацию и удостоверившись в отсутствии какой-либо угрозы безопасности граждан, воздушное пространство вновь открыли в 14:46.

Следует отметить, что 14 февраля и в воздушном пространстве Румынии обнаружили неопознанный объект, похожий на метеозонд. На его поиски отправили два истребителя. Позже в Минобороны страны заявили, что экипажи самолетов не подтвердили наличие воздушной цели — ни визуально, ни бортовыми радарами.

Как сообщалось, ранее 14 февраля стало известно, что власти Молдовы закрыли воздушное пространство страны на несколько часов.