Зеленский встретился в Киеве с министром иностранных дел Канады

Президент Владимир Зеленский во вторник, 14 февраля, встретился в Киеве с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает Новое время.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский рассказал Жоли о нуждах защитников Украины, они обсудили сотрудничество в сфере безопасности и обороны. Глава государства рассказал, что Украина делает для реализации формулы мира, и выразил надежду, что Канада поддержит «глобальный саммит мира» и резолюцию Генассамблеи ООН, которую могут принять к годовщине полномасштабного вторжения России.

Они также обсудили, как ускорить восстановление освобожденных от российских оккупантов регионов, разминирование территорий после боевых действий, привлечение к ответственности виновных в преступлении российской агрессии и евроинтеграцию Украины.

Зеленский поблагодарил министра за поддержку и помощь Украине, в частности, за решение передать танки Leopard.