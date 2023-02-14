Белый дом: Возможная оккупация Бахмута не повлияет на ход войны

Россия добилась определенного прогресса в районе Бахмута Донецкой области, но возможная оккупация украинского города не повлияет на ход войны, сообщает Новое время.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Telegraph.

"Это не окажет стратегического влияния на ход войны в целом" , — сказал Кирби о возможном захвате города.

При этом представитель Белого дома отметил, что оккупанты добились постепенного прогресса в последние день или два в штурме Бахмута. Кирби добавил, что все еще неясно, смогут ли россияне его захватить.

Ранее в Минобороны Британии сообщили, что войска РФ продвинулись в районе Бахмута. По их данным, наемники ЧВК Вагнера продвинулись на 2−3 км на запад, контролируя местность вблизи основной трассы М-03, ведущей в город.