Белый дом: Возможная оккупация Бахмута не повлияет на ход войны
Россия добилась определенного прогресса в районе Бахмута Донецкой области, но возможная оккупация украинского города не повлияет на ход войны, сообщает Новое время.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Telegraph.
"Это не окажет стратегического влияния на ход войны в целом", — сказал Кирби о возможном захвате города.
При этом представитель Белого дома отметил, что оккупанты добились постепенного прогресса в последние день или два в штурме Бахмута. Кирби добавил, что все еще неясно, смогут ли россияне его захватить.
Ранее в Минобороны Британии сообщили, что войска РФ продвинулись в районе Бахмута. По их данным, наемники ЧВК Вагнера продвинулись на 2−3 км на запад, контролируя местность вблизи основной трассы М-03, ведущей в город.