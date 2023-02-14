Минобороны: Греция передала Украине 20 бронемашин БМП-1 и боеприпасы

Греция передала ВСУ пакет военной помощи, который включает 20 бронемашин БМП-1 и боеприпасы, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Греции.

Отмечается, что министр национальной обороны Николаос Панайотопулос принял участие в конференции Контактной группы по обороне в Украине, которая была организована по инициативе министра обороны США Ллойда Остина.

Во время своего выступления министр обороны Греции подчеркнул, что вторжение в Украину является вопиющим нарушением международного права, которое подрывает мир, безопасность и стабильность в Европе.

Панайотопулос упомянул о гуманитарной и оборонной помощи, которую его страна предоставила Украине, такой как боеприпасы и 20 боевых бронированных машин БМП-1, и подчеркнул, что Греция будет продолжать поддерживать борьбу украинского народа за суверенитет и территориальную целостность страны.

Ранее сообщалось, что Греция отказалась предоставить Украине танки Leopard 2, потому что сама в них нуждается из-за роста напряженности в отношениях с Турцией.