Глава Минобороны: Испания обучит 55 украинских военных на Leopard 2

Испанские инструкторы обучат 55 украинских защитников управлять немецким танком Leopard 2A4. Первые солдаты поедут туда на этой или следующей неделе, сообщает РБК-Украина.

Как сообщает El Pais, об этом заявила глава Минобороны Испании Маргарита Роблес.

"В течение этой недели или в начале следующей недели украинские военные прибудут и пройдут обучение в Испании по использованию Leopard, с одной стороны, а также по обслуживанию, что очень важно, потому что они требуют ежедневного обслуживания" , - заявила Роблес после прибытия в Брюссель на встречу глав Минобороны стран НАТО.

Она также пока не назвала число танков, которые Испания намерена передать Украине, отметив, что этот вопрос должен быть согласован с союзниками. По ее словам, обучение украинских военных займет от двух до двух с половиной месяцев.

При этом министр ответила и на вопрос возможной передачи Украине истребителей.

"Украина запросила самолеты, которых у Испании нет и, следовательно, в этой области мы помочь не можем" , - рассказала Роблес.

Напомним, еще 25 января Роблес официально подтвердила, что ее страна намерена передать танки Leopard 2 Украине.

Также мы писали, что, по словам Роблес, Leopard 2 от Испании доставят в Украину в марте 2023 года.