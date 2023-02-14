ДТЭК: В Киеве и ряде областей 15 февраля не будут выключать свет
В среду, 15 февраля, в ряде регионов Украины не будут выключать электроэнергию, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает ДТЭК.
"На следующий день "Укрэнерго" не предоставлял ограничения потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать завтра свет в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.
Однако в результате повреждения сетей в некоторых энергоузлах возможны стабилизационные отключения по графику.
В то же время из-за сетевых ограничений завтра в Одесской области будут действовать стабилизационные отключения.
Ивано-Франковская область завтра будет весь день со светом.
"Учитывая, что энергетикам удалось стабилизировать ситуацию с распределением электрической энергии, завтра отключений не будет", - сообщила глава ОВА Светлана Онищук.
В Ровенской области 15 февраля также не будут выключать свет.
"Друзья, еще один день планируем пройти без ограничений электроснабжения", - написал глава ОВА Виталий Коваль в Telegram.
Напомним, что дефицит мощности в энергосистеме отсутствует. Хотя в Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще действуют незначительные сетевые ограничения.