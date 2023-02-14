ГУР: Люди из окружения Путина помогают украинской разведке
Украинская разведка сотрудничает с людьми из окружения российского диктатора Владимира Путина, которые в РФ известных как сторонники «великой России», сообщает Новое время.
Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк в интервью греческому изданию Lefimerida.
"Это люди вне всякого подозрения, известные как сторонники „великой России“. В окружении Путина довольно много людей, которые не поддерживают его политику в отношении Украины", — сказал он.
Черняк отметил, что союзники Путина помогают ГУР не из-за дружеских чувств к Украине, а для своей выгоды.
"Кто-то — чтобы спасти жизнь, кто-то — потому что он теряет деньги. После вторжения в Украину несколько человек стали очень быстро терять деньги и влияние. Им это не нравится", — отметил он.
При этом, по его словам, эти люди в Кремле способны свергнуть Путина только в случае его достаточного ослабления, но сейчас они не готовы.
Ранее в украинской разведке сообщали, что у России нет достаточных ресурсов, чтобы начать широкомасштабное наступление к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля.