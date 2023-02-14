ГУР: Люди из окружения Путина помогают украинской разведке

Украинская разведка сотрудничает с людьми из окружения российского диктатора Владимира Путина, которые в РФ известных как сторонники «великой России», сообщает Новое время.

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк в интервью греческому изданию Lefimerida.

"Это люди вне всякого подозрения, известные как сторонники „великой России“. В окружении Путина довольно много людей, которые не поддерживают его политику в отношении Украины" , — сказал он.

Черняк отметил, что союзники Путина помогают ГУР не из-за дружеских чувств к Украине, а для своей выгоды.

"Кто-то — чтобы спасти жизнь, кто-то — потому что он теряет деньги. После вторжения в Украину несколько человек стали очень быстро терять деньги и влияние. Им это не нравится" , — отметил он.

При этом, по его словам, эти люди в Кремле способны свергнуть Путина только в случае его достаточного ослабления, но сейчас они не готовы.

Ранее в украинской разведке сообщали, что у России нет достаточных ресурсов, чтобы начать широкомасштабное наступление к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля.