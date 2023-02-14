Стало известно, кто возглавит Высший антикоррупционный суд Украины
На общем собрании судей во вторник, 14 февраля, было принято решение, что Высший антикоррупционный суд Украины возглавит судья Вера Михайленко, сообщает Новое время.
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС в Facebook.
"Новым главой Высшего антикоррупционного суда стала судья Вера Михайленко. Соответствующее решение было принято сегодня на общем собрании судей", — говорится в сообщении.
В ЦПК напомнили, что предыдущие несколько попыток избрать главу ВАКС были неудачными.
С 7 мая 2019 года по 6 мая 2022 года председателем ВАКС была Елена Танасевич. До сегодняшнего дня полномочия председателя выполнял Олег Павлишин.