США готовят пакет помощи Украине на $10 млрд - СМИ
Соединенные Штаты готовят новый пакет финансовой помощи Украине в размере 10 млрд долларов, а также новые санкции против России. Об этом, со ссылкой на Sky News, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
Официальные лица США заявили, что администрация президента Джо Байдена готовит несколько важных заявлений, направленных на демонстрацию непоколебимой поддержки США Украине в дни годовщины полномасштабного российского вторжения, о которых будет объявлено на следующей неделе.
В Вашингтоне разрабатывают новый пакет экономических ограничений против России, а также готовят крупный пакет финансовой помощи в размере 10 млрд долларов, чтобы поддержать работу правительства Украины.
Ожидается также, что Белый дом в ближайшие дни также объявит о еще одном крупном пакете военной помощи Украине. Официальные лица добавили, что помощь в размере 10 млрд долларов будет прямой бюджетной помощью правительству Украины.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты могут ввести санкции в отношении большего количества банков, связанных с Россией. Также планируется усилить меры по любому уклонению от этих правил.