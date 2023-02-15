Ситуация на фронте к утру 15 февраля: информация Генштаба

В течение суток российские войска нанесли 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре в Донецкой области и 3 авиационных удара. Зафиксировано 68 вражеских обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Херсонской и Николаевской областей﻿. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, сообщает Деловая столица.

"Противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях" , — отметили в ведомстве.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов. Среди них – Гряниковка Харьковской области; Невское, Кременная, Белогоровка Луганской области; Федоровка, Бахмут, Ивановское, Водяное, Первомайское, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций украинских войск, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения.

Вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Янжуловка и Тимоновичи Черниговской области; Толстодубовое, Белокопытово, Волковка, Волфино и Басовка Сумской области, а также Ветеринарное, Гранов, Барановка, Стрелка, Красное, Терновая, Глубокое, Волчанск, Волчанские Хутора, Землянки, Рубленое, Чугуновка, Красное Первое, Новомлынск, Двор Редкодуб в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии более 20 населённых пунктов, включая Крахмальное, Берестовое и Табаевку Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Новоегоровка, Макеевка, Краснопоповка, Песчаное, Диброва, Спорное, Раздолевка, Серебрянское лесничество и Белогоровка Луганской области и Федоровка и Степное — Донецкая.

На Бахмутском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них – Белогоровка, Веселое, Парасковеевка, Васюковка, Железнянское, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Клещиевка, Курдюмовка, Железное, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали 30 населенных пунктов, в частности, Каменка, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Золотая Нива, Пречистовка Времевка в Донецкой области.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов. Среди них Ольговское, Малиновка, Староукраинка, Красное, Гуляйпольское, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и город Херсон, а также районы более 30 населенных пунктов, включая Золотую Балку, Гавриловку, Берислав, Веселое, Ингулец, Львов, Тягинку, Антоновку, Зимовник, Белозерку, Днепровское и Огромное Херсонской области.

"Противник продолжает нести потери. В частности, в районе населенного пункта Красная Зорька Симферопольского района временно оккупированной территории Автономной Республики Крым для сокрытия количества погибших противник применяет сжигание.

У местного крематория наблюдается постоянная очередь военных автомобилей в количестве до 10 единиц. Этими грузовиками оккупанты привозят погибших российских военнослужащих и наемников. Кремация осуществляется круглосуточно. Услуги по кремации гражданским не предоставляются", — добавили в Генштабе.

Кроме того, авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника, 6 складов боеприпасов и 2 станции радио-элетронной борьбы врага.