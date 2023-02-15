Дорожники установили первый модульный мост, переданный Францией

В Черниговской области заработал первый модульный мост из шести, которые были переданы Украине правительством Франции, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Заработал еще один мост, предоставленный французскими партнерами. 42-х метровую конструкцию установили в Старом Белоусе" , - отметил Чаус.

По его словам, мост цельнометаллический. Дорожная поверхность – из деревянного настила. Конструкция может выдержать автомобили весом до 18 тонн. Сообщается, что новая конструкция – это временная мера на время строительства нового капитального моста.