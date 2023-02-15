В Херсоне запретили видеорегистраторы и фотосъемку
В Херсоне объявили запрет на фото-, видеофиксацию, использование видеорегистраторов на транспорте. Об этом говорится в сообщении Херсонского горсовета, сообщает Деловая столица.
"На территории Херсонской городской громады введен запрет на фото-, видеофиксацию, использование видеорегистраторов на транспортных средствах, которые не привлечены к мероприятиям правового режима", — говорят в мэрии.
Запрет действует, в частности:
- на дорогах общего использования;
- объектах общего назначения;
- объектах инфраструктуры;
- блокпостах;
- укреплениях;
- в местах расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей (сил обороны).