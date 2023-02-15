В Херсоне запретили видеорегистраторы и фотосъемку

В Херсоне запретили видеорегистраторы и фотосъемку
Фото: Pixabay

В Херсоне объявили запрет на фото-, видеофиксацию, использование видеорегистраторов на транспорте﻿. Об этом говорится в сообщении Херсонского горсовета, сообщает Деловая столица.

"На территории Херсонской городской громады введен запрет на фото-, видеофиксацию, использование видеорегистраторов на транспортных средствах, которые не привлечены к мероприятиям правового режима", — говорят в мэрии.

Запрет действует, в частности:

  • на дорогах общего использования;
  • объектах общего назначения;
  • объектах инфраструктуры;
  • блокпостах;
  • укреплениях;
  • в местах расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей (сил обороны).

Новости

Популярные темы форума

analytics