В Херсоне запретили видеорегистраторы и фотосъемку

В Херсоне объявили запрет на фото-, видеофиксацию, использование видеорегистраторов на транспорте﻿. Об этом говорится в сообщении Херсонского горсовета, сообщает Деловая столица.

"На территории Херсонской городской громады введен запрет на фото-, видеофиксацию, использование видеорегистраторов на транспортных средствах, которые не привлечены к мероприятиям правового режима" , — говорят в мэрии.

Запрет действует, в частности: