В Одессе провалился под лед мужчина, пытавшийся спасти собаку

В Одессе на одном из озер провалился под лед мужчина, пытаясь спасти свою собаку. Это произошло на водоеме в Малиновском районе, пишет Людмила Жукова, РБК-Украина.

На месте вызова оперативно выехали спасатели. Они с помощью трехколенчатой лестницы и веревки вместе с местными жителями вытащили пожилого мужчину 1948 года рождения и его собаку из ледяной ловушки.

Потерпевший пенсионер отказался от медицинской помощи.

Спасатели призывают беречь свою жизнь и следить за домашними питомцами, а в подобных случаях – сразу звонить по номеру 101.