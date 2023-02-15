В Одессе провалился под лед мужчина, пытавшийся спасти собаку
В Одессе на одном из озер провалился под лед мужчина, пытаясь спасти свою собаку. Это произошло на водоеме в Малиновском районе, пишет Людмила Жукова, РБК-Украина.
На месте вызова оперативно выехали спасатели. Они с помощью трехколенчатой лестницы и веревки вместе с местными жителями вытащили пожилого мужчину 1948 года рождения и его собаку из ледяной ловушки.
Потерпевший пенсионер отказался от медицинской помощи.
Спасатели призывают беречь свою жизнь и следить за домашними питомцами, а в подобных случаях – сразу звонить по номеру 101.
"Наверное, каждый бы поступил так ради своего любимца. Но не повторяйте чужих ошибок! Лучше сразу позвонить по телефону спасателям по номеру 101. Берегите свою жизнь и следите за своими домашними любимцами!", - сказано в сообщении.