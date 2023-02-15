Генштаб: ВСУ за сутки ликвидировали 690 захватчиков, 7 ББМ и 4 танка

Генштаб: ВСУ за сутки ликвидировали 690 захватчиков, 7 ББМ и 4 танка
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

По данным Генерального штаба﻿ ВСУ, Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла около 139 770 военных, 3 290 танков, 6 507 ББМ и 236 средств ПВО.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 139 770 (+690) человек ликвидировано, 
  • танков – 3 290 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 507 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 2 303 (+4) ед,
  • РСЗО – 466 (+0) ед,
  • средств ПВО – 236 (+2) ед,
  • самолетов – 298 (+0) ед,
  • вертолетов – 286 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 011 (+0) ед,
  • крылатых ракет – 857 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 161 (+6) ед,
  • специальной техники – 219 (+1) ед.

Данные уточняются.

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