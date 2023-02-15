Маск рассказал когда покинет пост главы Twitter

Маск рассказал когда покинет пост главы Twitter
Фото: Pixabаy

Новый владелец Twitter миллиардер Илон Маск рассказал, когда может уйти с поста СЕО компании, сообщает Новое время.

Илон Маск стремится найти своего преемника, который возглавит Twitter к концу 2023 года.

"Я предполагаю, что ближе к концу этого года будет хорошее время, чтобы найти кого-то другого, кто возглавит компанию", — заявил Маск.

Также он добавил, что ему нужно «стабилизировать организацию» и убедиться, что она находится в «финансово здоровом состоянии, а дорожная карта продукта четко изложена».

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