К переговорам Киева и Кремля привлекли новых людей – росСМИ

С марта 2022 года переговоры между Москвой и Киевом сведены к обмену пленными и редким неформальным контактам, в них участвует российский бизнесмен Роман Абрамович, но с недавнего времени к процессу коммуникации Украины и России подключились и другие неожиданные персонажи.﻿﻿ Об этом, со ссылкой на российское издание "Медуза", сообщает Украинская правда.

"С недавнего времени к переговорному процессу подключился еще один человек из круга Абрамовича – бывший глава московского департамента культуры Сергей Капков. Например, он недавно был в Киеве и Стамбуле по поручению Романа Абрамовича" , - сообщает издание.

Издание напоминает, что с миллиардером Капкова связывают давние рабочие отношения: он был заместителем Абрамовича, когда тот в начале 2000-х был губернатором Чукотки.

Сообщается, что Абрамович подключил Капкова к диалогу между Киевом и Москвой, поскольку считает его "вменяемым человеком", который к тому же не находится под санкциями и может свободно передвигаться по миру.

В частности, Капкову по-прежнему открыт въезд в Украину. Также меньше года назад Капков вдобавок к российскому получил еще и израильское гражданство.

По словам собеседников "Медузы", знакомых с ходом переговоров, Капков участвует не только в организации обмена пленными, но и в "отдельных отраслевых вещах". Например, в обсуждении параметров так называемой "зерновой сделки".

Сообщается, что Капков выполняет "простую функцию" координации с российской стороной.

По данным издания, когда нужно позвонить министру обороны России Сергею Шойгу или российскому диктатору Путину, то звонит Абрамович. А когда "уже есть налаженные связи, все всех знают" и нужно позвонить какому-то генералу, то это делает Капков, поскольку напрямую украинские и российские военные общаются мало.

Сообщатся, что помощники Абрамовича выполняют технические работы: готовят какие-то подготовительные документы, аналитику, которая потом должна звучать в переговорном процессе.

Также, по данным российского издания, ранее к переговорам Абрамовича привлек своего давнего бизнес-партнера, заместителя гендиректора ООО "Миллхаус" (аффилирована Millhouse LLC, принадлежит Абрамовичу и управляет его активами) Давида Давидовича.

В начале войны в переговорном процессе участвовал еще один давний знакомый Абрамовича – председатель совета директоров школы управления "Сколково", бывший глава администрации президента РФ (в 1999–2003 годах) Александр Волошин.

Он якобы общался с украинскими властями только по телефону. В частности, он якобы созванивался с лидером фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией, который входил в официальную переговорную группу со стороны Украины.

Еще одним участником переговорного процесса был российско-украинский кинопродюсер Александр Роднянский, которого с Абрамовичем связывает многолетняя дружба. В интервью в январе 2023 года Роднянский рассказал, что в день полномасштабного российского вторжения ему позвонил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и предложил связать их с Абрамовичем, пытаясь "как-то привести к мирному быстрому решению".

Издание отмечает, что в руководстве Украины эту информацию не подтвердили.

Сообщатся, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отказался комментировать роль Капкова, Давидовича, Волошина и Роднянского в переговорах. Также на момент публикации на вопросы издания не ответили Капков и представители Абрамовича.

По данным собеседников "Медузы", Абрамович до сих пор сохраняет неформальные контакты с представителями обеих сторон и "отдает все свое время вопросам, связанным с обменами".

Но при этом источники отмечают, что после Бучи весь переговорный процесс сводится лишь к обсуждению обменов и отдельных вопросов вроде зерновой сделки, а в переговорном процессе в 2023 году "нет политической составляющей" и о полноценном мирном урегулировании речь не идет.