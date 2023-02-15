Разведка Британии: Военное производство в РФ становится "критически слабым"

Военное производство в РФ критически ослабевает и не отвечает требованиям Министерства обороны и оккупационных войск в Украине﻿. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании, сообщает Деловая столица.

По мнению министерства, об ослаблении российского оборонпрома свидетельствуют публичные заявления руководства России. В частности, 9 февраля заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев посетил Омский завод машиностроения и призвал увеличить производство танков.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин во время совещания 12 февраля раскритиковал вице-премьер-министра Дениса Мантурова, отвечающего за оборонную промышленность, за "дурость".

"Высокопоставленные российские руководители, вероятно, отдают себе отчет, что военно-промышленное производство государства становится критической слабостью, усиливающейся стратегическим и оперативным просчетом вторжения в Украину" , — отмечают в Минобороны, ссылаясь на данные британской разведки.

По ее информации, военное производство России не отвечает потребностям Минобороны в ресурсах, необходимых оккупантам в Украине, и в восстановлении запасов.