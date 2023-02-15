Британия не передаст Украине истребители в ближайшие месяцы или годы - Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в ближайшее время Великобритания не будет отправлять истребители в Украину, а сосредоточится на том, чтобы Киев мог защитить себя в долгосрочной перспективе.﻿ Об этом он заявил в эфире BBC, сообщает Украинская правда.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский призвал западных союзников предоставить истребители и оружие для войны против России.

"Я не думаю, что в ближайшие несколько месяцев или даже лет мы обязательно передадим истребители" , - сказал Уоллес, ссылаясь на практические вопросы.

"Мы должны планировать не только борьбу на данный момент, где мы помогаем Украине отражать незаконное вторжение России, но мы должны помогать Украине с ее долгосрочной устойчивостью" , - добавил он.

"Сейчас вопрос заключается в том, как мы можем помочь Украине помочь самой себе и собрать достаточно, чтобы сделать невозможным продвижение России" , - говорит министр.

Уоллес отметил, что если правительство подарит Украине истребители, оно также должно будет предоставить около 200 военнослужащих ВВС.