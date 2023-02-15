Британия не передаст Украине истребители в ближайшие месяцы или годы - Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в ближайшее время Великобритания не будет отправлять истребители в Украину, а сосредоточится на том, чтобы Киев мог защитить себя в долгосрочной перспективе. Об этом он заявил в эфире BBC, сообщает Украинская правда.
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский призвал западных союзников предоставить истребители и оружие для войны против России.
"Я не думаю, что в ближайшие несколько месяцев или даже лет мы обязательно передадим истребители", - сказал Уоллес, ссылаясь на практические вопросы.
"Мы должны планировать не только борьбу на данный момент, где мы помогаем Украине отражать незаконное вторжение России, но мы должны помогать Украине с ее долгосрочной устойчивостью", - добавил он.
"Сейчас вопрос заключается в том, как мы можем помочь Украине помочь самой себе и собрать достаточно, чтобы сделать невозможным продвижение России", - говорит министр.
Уоллес отметил, что если правительство подарит Украине истребители, оно также должно будет предоставить около 200 военнослужащих ВВС.