Депутаты Солод и Королевская слагают мандаты - Стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил﻿, что заявления нардепов ОПЗЖ Натальи Королевской и ее мужа Юрия Солода уже поступили в Раду.

"Заявления на сложение полномочий народного депутата Украины в Верховную Раду поступили. Официально.

Соответственно и лишение мандатов состоится законным способом, согласно Конституции Украины. Ожидаем заявления других беглецов" , - заявил Стефанчук.

Королевская и Солод нардепы фракции ОПЗЖ - фигуранты расследования УП "Батальона Дубай".

Сейчас Королевская с семьей проживает в Дубае в Address Beach Resort.

17 октября ее с мужем заметили в офисе крупнейшего застройщика Дубая Emaar. Источники издания среди застройщиков информируют, что тогда семейство приобрело недвижимости на более 10 миллионов долларов.

По информации источников издания в украинской разведке, Королевская была среди тех, кому Виктор Медведчук предложил остаться в Украине и ждать оккупации, чтобы сразу перехватить власть.

В Дубае удалось зафиксировать старшего сына Королевской и Солода Ростислава.