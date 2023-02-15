Нам нужно несколько месяцев на подготовку к деоккупации территорий – Резников

Украине понадобится несколько месяцев, чтобы полноценно подготовиться к деоккупации временно оккупированных территорий. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников по итогам 9-й встречи в формате "Рамштайн", сообщает Укринформ.

"Потому что у них (военных - ред.) задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом. И эта задача направлена прежде всего на деоккупацию временно оккупированных территорий Украины.

Это требует времени. Мы говорим о нескольких месяцах, когда мы будем полноценно готовы. А дальше уже по решению Генерального штаба будут происходить те или иные события" , - заявил министр.

Резников отметил, что поставки в Украину техники зависят прежде всего от срока обучения украинских военных. По его словам, техника "не может зайти просто так".