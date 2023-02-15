Среди американцев ослабла поддержка помощи Украине — опрос

Поддержка предоставления Украине оружия и прямой экономической помощи среди американской общественности ослабла, согласно новому опросу Центра исследований общественных отношений Associated Press-NORC, сообщает Зеркало недели.

48% респондентов заявили, что поддерживают предоставление США оружия Украине, 29% – против, а 22% – не поддерживают и не выступают против. В мае 2022 года, менее чем через три месяца после начала войны, 60% взрослого населения США высказались за предоставление Украине оружия.

Американцы примерно поровну разделились по направлению государственных средств непосредственно в Украину: 37% - за, 38% - против, 23% - не определились. Признаки уменьшения поддержки Украины появились перед запланированным визитом президента США Джо Байдена в Польшу на фоне годовщины полномасштабного вторжения РФ. Байден неоднократно заявлял, что США будут помогать Украине «столько, сколько потребуется» для борьбы с российским вторжением.

Опрос показывает, что 19% американцев имеют большую уверенность в способности Байдена справиться с ситуацией в Украине, тогда как 37% говорят, что у них лишь частичная уверенность, а 43% почти не имеют никакой уверенности.

Взгляды на то, как Байден справится с войной, разделились во многом вдоль партийных линий. Среди демократов 40% опрошенных заявили, что они полностью уверены в том, что Байден справится с ситуацией, 50% имеют частичную уверенность, а 9% - почти не уверены. Среди республиканцев подавляющее большинство (76%) говорят, что почти не доверяют Байдену. Эти цифры практически не изменились с мая прошлого года.

Большинство американцев, 63% по-прежнему выступают за введение экономических санкций против РФ, показывает опрос, хотя эта доля также уменьшилась по сравнению с 71% в мае 2022 года.

59% респондентов считают, что ограничение ущерба, причиненного экономике США, важнее, чем эффективные санкции против России, даже если это означает, что санкции будут менее эффективными. Почти год назад, в марте 2022 года, ситуация была обратная: 55% сказали, что эффективные санкции против России являются большим приоритетом, даже если это означает ущерб для экономики США.

В целом опрос показывает, что около четверти американцев, 26%, сейчас считают, что США должны играть важную роль в этой ситуации по сравнению с 40% в марте 2022 года. В то же время 49% опрошенных считают, что США должны играть второстепенную роль, и только 24% говорят, что Вашингтон не должен играть никакой роли.

С марта прошлого года процент демократов, считающих, что США должны играть важную роль в этой ситуации, несколько снизился с 48% до 40%, в то время как среди республиканцев он снизился с 35% до 17%.

Демократы также чаще, чем республиканцы, поддерживают введение экономических санкций против России (75% против 60%), принятие беженцев из Украины (73% против 42%), предоставление оружия Украине (63% против 39%) и направление государственных средств в Украину (59% против 21%). С мая прошлого года поддержка несколько ослабла как среди демократов, так и среди республиканцев.

Опрос был проведен 26-30 января среди 1 068 взрослых с использованием выборки AmeriSpeak Panel NORC, которая разработана для репрезентативности населения США. Погрешность выборки для всех респондентов составляет плюс-минус 4,2 процентных пункта.