ОК "Юг": Россия готовится к новому ракетному удару с моря

Россия уменьшила количество ракетоносителей в Черном море, что может свидетельствовать, в частности, о том, что остальная группировка готовится к новому ракетному удару, сообщает Деловая столица.

Об этом сказала начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

По ее словам, количество ракетоносителей уменьшилось почти в два раза в сравнении с минувшими днями. В настоящее время в море находится 6 кораблей и катеров, среди которых только один надводный ракетоноситель, залп которого составляет 8 ракет "Калибр".

"Остальные ракетоносители заведены в пункты базирования, что может свидетельствовать о подготовке к массовому выходу и массовому ракетному удару. Но мы не исключаем и возможности точечных ударов" , — сказала она.

Гуменюк также добавила, что в Черном море наблюдается шторм.

"В Черном море сейчас шторм не такой мощный. Он более сезонный, типичный для зимы, это 2-3 балла. Это позволяет корабельной группировке находиться на боевом дежурстве" , — подчеркнула она.

Как сообщалось, Наталья Гуменюк ранее заявила, что российские военные готовятся к нанесению ракетного удара по Украине около двух недель, следующий может быть в годовщину полномасштабного вторжения.