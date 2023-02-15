Премьер Швеции приехал в Киев и провел встречу с Зеленским

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон прибыл с необъявленным визитом в Киев, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Зеленского в Telegram.

"Сегодня поздравляю в Украине премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона. Украина и Швеция вместе защищают человечность, свободу и Европу. Вместе будем и победителями" , — сообщил Зеленский в своем Telegram-канале, добавив видео встречи в Киеве.

Это первый визит Кристерссона в Украину в должности премьер-министра. Его предшественница в должности Магдалена Андерссон посетила Украину в прошлом году.

Как сообщалось, Швеция предоставит Украине военную помощь на сумму 4,3 млрд шведских крон ($406,7 млн) на усиление обороноспособности.

Кроме того, министр обороны Швеции Пол Йонсон не исключил поставку Украине танков Stridsvagn 122 в будущем.