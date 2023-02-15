СМИ: США, Британия и Украина не верят в успешность российского наступления

США, Великобритания и Украина сомневаются, что Россия достигнет значительных успехов во время нового масштабного наступления на востоке страны, сообщает Новое время.

Об этом сообщает CNN cо ссылкой на американских, британских и украинских чиновников.

"Вероятно, это скорее амбициозно, чем реалистично" , — сказал CNN высокопоставленный военный чиновник США.

Россия увеличивает количество войск на оккупированных украинских территориях и на границе. Однако, как сообщает телеканал, западные союзники не считают, что эти силы способны захватывать и удерживать новые территории.

"Маловероятно, что российские силы будут намного лучше организованы, и поэтому маловероятно, что они будут более успешными, хотя они, похоже, готовы отправить больше войск в мясорубку" , — сказал CNN высокопоставленный британский чиновник.

Американские военные считали, что Россия будет готовить войска до мая, чтобы российские вооруженные силы восстановили достаточно ресурсов для продолжительного наступления, но российские лидеры хотели действовать как можно скорее.

В настоящее время США считают вероятным, что российские войска отправляются на фронт до завершения подготовки, из-за политического давления со стороны Кремля, заявил CNN высокопоставленный военный представитель США.

Хотя украинские официальные лица бьют тревогу в связи с новыми атаками России на востоке, украинская сторона также скептически относится к возможностям России.

"Они собрали достаточно живой силы, чтобы взять один или два небольших города на Донбассе, но это все. Не впечатляет, по сравнению с той паникой, которую они пытались создать в Украине" , — сказал CNN высокопоставленный украинский дипломат.

Ранее в украинской разведке заявляли, что у России нет достаточных ресурсов, чтобы начать широкомасштабное наступление к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля.