КГВА: Над Киевом обнаружили около 6 воздушных шаров РФ, большинство сбили

Над Киевом обнаружено около 6 вражеских воздушных шаров – противовоздушная оборона сбила большинство из них, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

"Предварительно, в воздушном пространстве Киева было обнаружено около 6 вражеских воздушных целей. По информации, которая уточняется, это были воздушные шары, которые перемещаются в пространстве под действием ветра.

По всем воздушным целям работали средства ПВО. Большинство этих зондов были сбиты".

В КГВА сообщают, что воздушные шары могли нести на себе угловые отражатели и определенное разведывательное оборудование. Целью запуска шаров, как предполагают в КГВА, было выявление и истощение украинской ПВО.

Окончательное определение типа и характеристик летательных аппаратов и их оборудования будет после анализа остатков сбитых объектов.

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