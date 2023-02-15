Премьер Швеции: Путин ошибается, думая, что время на его стороне

Премьер Швеции Ульф Кристерссон во время визита в Киев в среду сделал заявление об ошибочных расчетах президента РФ Владимира Путина и пообещал дальнейшую поддержку Киеву, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал на брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

"Это война против Украины, а также война против нашей общей европейской безопасности и против наших трансатлантических ценностей. Очень важно обеспечивать, чтобы международное сообщество и в дальнейшем продолжали поддерживать Украину. Завершение войны России против Украины является вопросом глобальной безопасности" , - сказал Кристерссон.

Он подчеркнул, что Владимир Путин ошибается, если он считает, что время на его стороне.

"Россия не сможет достичь успеха, поскольку вы, ваше правительство, вооруженные силы Украины, украинский народ продолжаете защищать свою свободу и это поражает всех нас. Я думаю, что вы видели это на прошлой неделе в Брюсселе" , - сказал Кристерссон.

Он напомнил, что Швеция еще до начала полномасштабного вторжения находилась среди крупнейших доноров Украины. За последний год, сказал премьер, поддержка превысила 1 млрд долларов.

"Мы будем оказывать столько поддержки, сколько нужно как в экономическом, так и в оборонном аспектах" , - заявил Кристерссон.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон прибыл с необъявленным визитом в Украину 15 февраля.

В середине января Кристерссон объявил о намерениях передать Украине самоходные артиллерийские установки Archer, 50 БМП Stridsfordon 90, а также противотанковые ракеты NLAW.