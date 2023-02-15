Блащак: Союзники сформировали батальон танков Leopard 2A4 для Украины

Польша, Норвегия, Канада, Испания и Финляндия вместе смогли укомплектовать батальон танков Leopard 2A4, сообщает Новое время.

Об этом заявил польский министр обороны Мариуш Блащак в среду, 15 февраля, передает Dziennik Gazeta Prawna.

Блащак участвовал во встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе 14−15 февраля.

"Хочу сказать, что мы укомплектовали батальон танков Leopard 2A4… Кроме 14 танков, переданных Польшей, Норвегия [передаст восемь], Канада — четыре, Испания — 4−6. Финляндия тоже будет участвовать в проекте как донор танков…" , — рассказал он.

По словам министра, в Польше сейчас продолжается подготовка украинских экипажей, их обучают в том числе инструкторы из Канады и Норвегии.﻿

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что над передачей Украине танков Leopard 2 работает группа стран, среди которых Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили об отправке Украине 31 танка Abrams. Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне.

7 февраля федеральное правительство Германии одобрило поставку Украине танков Leopard 1. ФРГ выдала немецким военным компаниям лицензию на передачу Украине 178 танков Leopard 1A5.

Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев 7 февраля подтвердил, что Украина получит более 100 танков Leopard 1A5 из нескольких стран Европы.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что для наступления защитникам Украины нужно 300−500 танков.