Генштаб: В Старобельск в субботу привезли 20 грузовиков с ранеными россиянами

В хирургию старобельской больницы, где российские оккупанты Луганщины развернули военный госпиталь, в субботу 11 февраля привезли около 20 грузовиков с ранеными захватчиками, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 среды 15 февраля.

"В Старобельске Луганской области на территории хирургического корпуса местной больницы, оккупанты развернули военный госпиталь для лечения тяжелораненых российских военнослужащих. Хирургический корпус полностью закрыт для использования гражданскими лицами.

По состоянию на 11 февраля отмечено прибытие около 20 военных грузовых автомобилей с ранеными россиянами".

15 февраля, на 375 сутки полномасштабной войны, авиация Сил обороны Украины нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов.

В то же время, украинские защитники на восточном фронте уничтожили российский вертолет Ка-52.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления врага, 3 района сосредоточения живой силы противника и 2 его склада боеприпасов.

Тем временем Россия, несмотря на значительные потери, не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, для чего существенно продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

В течение суток армия РФ нанесла 17 авиационных ударов.

Кроме того, враг совершил 28 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре Покровска Донецкой области и Херсонщины. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения, почти уничтожен жилой многоэтажный дом и снова обстреляна больница в Бериславе.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил РБ и вооруженных сил РФ продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На полигонах Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки российских войск.

В то же время, противник не прекращает минометных и артиллерийских обстрелов позиций украинских подразделений, а также населенных пунктов вблизи линии соприкосновения.

Вражескому огневому воздействию подверглись районы населенных пунктов Янжуловка Черниговской области; Рожковичи, Толстодубово, Белокопытово, Волковка, Волфино и Басовка Сумской области и Гранов, Красное, Волчанск, Землянки, Рубленое, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная и Крейдянка на Харьковщине. Оккупанты нанесли удары силами армейской авиации с территории РФ по Наумовке на Сумщине и Гранову и Удах Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии более 15 населенных пунктов, включая Крохмальное, Чернещину Харьковской области; Новоегоровку, Макеевку, Стельмаховку, Невское и Червонопоповку на Луганщине и Терны, Новоселовку, Спорное, Раздоловку и Степное Донецкой области.

На Бахмутском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы более 15 населенных пунктов, среди них – Николаевка, Васюковка, Белогоровка, Веселое, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ступочки, Курдюмовка, Дружба и Майорск.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали 14 населенных пунктов, в частности, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Никольское, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы более 15 населенных пунктов, в частности, Темировка, Малиновка, Красное, Волшебное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов и Запорожское Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы более 10 населенных пунктов, включая Золотую Балку, Гавриловку, Качкаровку, Змиевку, Берислав, Веселое, Львовское, Тягинку, Береговое Херсонской области и Очаков Николаевской области.