Столтенберг: Путин должен понять, что не сможет выиграть войну в Украине

Российский диктатор Владимир Путин, хоть и не показывает, что хочет мира, должен понять, что он не может победить в войне против Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает CNN.

"Почти год спустя после своего жестокого вторжения Путин не подает никаких признаков того, что он готовится к миру. Напротив, он начинает новые наступательные операции и наносит удары по гражданскому населению, городам и важнейшим объектам инфраструктуры" , - заявил он.

Генсек НАТО подчеркнул, что Запад должен продолжать быстро предоставлять Украине вооружение и снаряды.

"Путин должен понять, что он не может победить, и для этого мы должны продолжать быстро предоставлять Украине оружие и боеприпасы, необходимые ей для того, чтобы отвоевать территорию и одержать победу в качестве суверенного государства в Европе" , - подчеркнул он.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что Украина будет членом НАТО, однако сейчас приоритетом является ее победа в войне с Россией.