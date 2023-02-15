Минобороны: Отряды "вагнеровцев" потеряли до 80% личного состава

Украинские бойцы на Востоке наносят врагу значительные потери, несмотря на круглосуточные атаки оккупантов, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение заместителя министра обороны Анны Маляр.

"На Востоке продолжается наступление врага. Круглосуточные атаки. Ситуация напряженная. Да, нашим трудно. Вы сами видите, какую войну ведет РФ. Но наши бойцы не дают врагу достичь поставленных целей и наносят очень серьезные потери.

В частности, в некоторых штурмовых отрядах ЧВК "вагнер" и подразделениях 2 АК потери составляют до 80% личного состава. Эвакуация погибших и раненых врагом ограничена или не осуществляется вообще".

По словам Маляр, значительные потери повлияли на то, что среди личного состава российских оккупационных войск отмечается существенное снижение уровня доверия к решениям командования по ведению боевых действий.

"Все больше российских военнослужащих осознает, что их командиры неадекватно оценивают обстановку на поле боя, о чем свидетельствует интенсивное применение так называемых "отрядов смертников" - подразделений, укомплектованных недостаточно подготовленными мобилизованными, которые ежесуточно несут большие боевые и санитарные потери" , - написала она.

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