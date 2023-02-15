IISS: В Украине были уничтожены около половины российских новых танков

Около половины российских новых танков были уничтожены за время полномасштабного вторжения России в Украину, сообщает Новое время.

Об этом говорится в докладе The Military Balance 2023 британского Международного института стратегических исследований (IISS), опубликованном в среду, 15 февраля.

"По оценкам, около 50% довоенного парка современных Т-72Б3 и Т-72Б3М было потеряно. Более того, изменился состав российского парка танков" , — говорится в предисловии к докладу.

Отмечается, что из-за того, что современные машины были уничтожены, Россия в попытках компенсировать потери и снимает с хранения старые танки.

Аналитики отмечают, что война, наконец, вытесняет из многих восточноевропейских запасов оборудование советских времен, которое многие государства сохранили после окончания холодной войны.

"Поток западной артиллерии в Украину модернизирует вооружение Киева и расширяет его возможности" , — добавили в IISS.

По данным Генштаба, с начала российской вторжения оккупанты потеряли в Украине 3290 танков.