Нидерланды передадут Украине боеприпасы для танков Leopard 2

Нидерланды передадут Украине боеприпасы для боевых танков немецкого производства Leopard 2. Амстердам предоставит 20 тысяч боеприпасов для танков, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщает De Telegraaf.

"Это крайне важно. Нет особого смысла поставлять только танк. Мы должны предоставить полный пакет услуг. Помимо обучения украинских солдат, необходимы боеприпасы и запасные части" , - заявила она.

В рамках танковой коалиции Нидерланды - единственная страна, не имеющая танков - предложила помощь в обучении в дополнение к боеприпасам и запасным частям.

"Вместе мы сможем обеспечить то, что нужно Украине" , - заявила Оллонгрен.

При этом министр не исключила, что арендованные у Германии танки все же будут отправлены в Украину.

"Никаких разногласий нет. Нельзя исключать, что арендованные танки все же могут впоследствии отправиться на Украину. Я ничего не исключаю, но на данный момент поставок не будет" , - сказала она.

Отметим, что один танк содержит 42 выстрела. Поэтому этого запаса может хватить на более 470 комплектов.

Напомним, ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил, что Амстердам рассматривает возможность выкупа арендованных у Германии танков Leopard для передачи их Украине. Вероятно, речь идет о 18 единицах этой техники.

В свою очередь правительство Германии отказало Нидерландам в поставках арендованных 18 боевых танков Leopard 2A6 Украине.

Кроме того, немецкое издание Die Welt сообщило, что правительства Нидерландов и Дании якобы объявили, что не будут поставлять Leopard 2 Украине.

При этом пресс-секретарь правительства Нидерландов Саша Лувхофф заявила, что Нидерланды не отказывались от поставок Украине танков Leopard 2, однако запрет на передачу арендованных танков выдала Германия.