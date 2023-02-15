Писториус: Боеприпасов для зенитных установок Gepard должно хватить до лета

Министр обороны Германии Борис Писториус в среду, 15 февраля, заявил, что боеприпасов для зенитных установок Gepard должно хватить до лета, сообщает Новое время.

Об этом сообщает The Guardian.

Выступая перед журналистами в Брюсселе, Писториус отметил, что запасов боеприпасов немецкого производства «вполне достаточно». По его данным, их «должно хватить до лета».

Накануне Писториус говорил, что Германия возобновит производство боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard, которые получает Украина в рамках военной помощи.

8 февраля Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли зенитные самоходные установки Gepard и снаряды к ним.